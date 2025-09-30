VIDEO: ¡Le disparó! Pidió una cuarta orden de restricción y fue asesinada por su exesposo

El feminicidio de Eser Karaca, de 42 años, conmociona a Turquía. La mujer fue asesinada brutalmente por su exesposo, Atila Ayintapli, de 44 años, el mismo día en que presentó su cuarta orden de restricción en su contra. Este viernes comenzó el juicio por homicidio premeditado, en el que la Fiscalía solicitó cadena perpetua sin beneficios por buena conducta.

El crimen ocurrió el 21 de mayo, en la ciudad de Kahramanmarash, cuando Ayintapli pidió un turno médico en el hospital privado donde Karaca trabajaba, pese a no ser paciente del lugar. No era la primera vez, según denunció la hija de la víctima, el hombre había utilizado la misma excusa en repetidas ocasiones para hostigarla. Incluso había amenazado a personal del nosocomio.

Ese día, Karaca pidió no asistir a trabajar por temor, pero las autoridades del hospital le respondieron que “no había posibilidad” de que algo sucediera en un lugar tan concurrido. Sin embargo, las cámaras de seguridad demostraron lo contrario: Karaca se encontraba en la puerta de su oficina cuando su exmarido ingresó con una bolsa en la mano.

Una amiga de la víctima, identificada como C.A., declaró en la audiencia que Karaca le había enviado un mensaje alertando de la presencia de Ayintapli y pidiendo ayuda a seguridad. Al ingresar a la oficina, presenció la discusión entre ambos. “Cuando entré, Eser le pidió que se fuera. Él se negó y me ordenó salir a mí. Como me negué, dijo: ‘Entonces voy a matarlas a las dos’”, relató la testigo.

Las dos mujeres lograron huir, pero Ayintapli persiguió a Karaca por los pasillos del hospital, sacó una escopeta de la bolsa y, en medio de decenas de testigos, le disparó tres veces a quemarropa mientras ella suplicaba con las manos en alto que no lo hiciera. Karaca murió de inmediato.

El asesino arrojó el arma y huyó, pero fue capturado poco después. La escena dejó en shock a pacientes, médicos y transeúntes, mientras los hijos de la pareja rompían en llanto al enterarse del asesinato de su madre. Karaca había denunciado a su expareja en 2019 y en dos ocasiones durante 2025, pidiendo órdenes de restricción que no lograron detener la violencia. El día de su muerte había solicitado la cuarta.

Ahora, Ayintapli enfrenta un proceso judicial ante el 5° Tribunal Penal Superior de Kahramanmarash, acusado de asesinato agravado y amenazas con arma de fuego. La Fiscalía pidió cadena perpetua agravada, sin posibilidad de reducción de condena, y hasta siete años adicionales de prisión por amenazar a C.A.

La primera audiencia estuvo marcada por escenas de dolor. La hija de la víctima, Sila Ayintapli, junto a su abuelo y su tío, presenciaron el inicio del juicio en el que exigen justicia por Eser Karaca, símbolo de la violencia machista que sigue arrebatando vidas incluso ante reiteradas advertencias y denuncias.

Imágenes sensibles:

