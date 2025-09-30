Un impactante video que se ha vuelto viral en redes sociales dejó a miles de usuarios con el corazón en la mano. Las imágenes muestran el angustiante momento en que una perrita estuvo a centímetros de ser devorada por un enorme cocodrilo mientras nadaba en una laguna en Bélice.

El incidente fue captado por una turista que grababa a la mascota del propietario del lugar. En un principio, todo parecía un tranquilo día de diversión, hasta que un movimiento en el agua llamó la atención de quienes observaban: un cocodrilo se acercaba peligrosamente al animal.

VIDEO: ¡Por poquito! Perrita escapa por centímetros de ser devorada por un cocodrilo. Foto: Captura de pantalla

El dueño de la perrita reaccionó rápidamente, intentando sacarla del agua tomándola por el cuello. Sin embargo, la mascota, ajena al peligro, se resistía, pensando que todo formaba parte del juego. Los gritos de la mujer que grababa aumentaron la tensión mientras el reptil avanzaba velozmente hacia su presa.

El giro que salvó a la perrita ocurrió cuando esta se dirigió hacia unas tablas colocadas en el borde de la laguna, diseñadas para impedir que animales grandes como cocodrilos salgan del agua. El cocodrilo chocó contra ellas, deteniendo su embestida, y la perrita logró salir ilesa, sacudiéndose el agua como si nada hubiese pasado.

El video ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su asombro, alivio y admiración por el milagroso escape de la pequeña mascota.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play