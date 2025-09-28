Evo advierte supuesto plan para detenerlo y suspender la segunda vuelta

En su programa dominical, el expresidente, Evo Morales, denunció la existencia de un presunto operativo policial para detenerlo, lo que tendría como trasfondo un intento de convulsionar el país y postergar la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre.

“Nos informan que vienen 30 policías de inteligencia de La Paz a detener a Evo. No están seguros para detener a Evo, algunos dicen para convulsionar el país y con ese motivo postergar las elecciones, la segunda vuelta”, manifestó Morales.

El exmandatario vinculó estas versiones con sectores políticos internos: “Casualmente los Androniquistas, Arcistas piden prorrogar a Lucho Arce en su mandato, sorprende esto”.

Morales sostuvo que este supuesto plan no solo busca frenar el proceso electoral, sino también distraer la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno: “Estoy casi convencido que esto es fundamentalmente para desviar el problema de la corrupción en el gobierno, es como taparlo”.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play