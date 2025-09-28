TEMAS DE HOY:
Investigan infanticidio Abuso infantil Triple crimen en Argentina.

22ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Evo advierte supuesto plan para detenerlo y suspender la segunda vuelta

Morales sostuvo que este supuesto plan, no solo busca frenar el proceso electoral, sino también distraer la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno.

Hans Franco

28/09/2025 11:49

Foto: Evo advierte supuesto plan de detenerlo y suspender elecciones
Cochabamba

Escuchar esta nota

En su programa dominical, el expresidente, Evo Morales, denunció la existencia de un presunto operativo policial para detenerlo, lo que tendría como trasfondo un intento de convulsionar el país y postergar la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre.

“Nos informan que vienen 30 policías de inteligencia de La Paz a detener a Evo. No están seguros para detener a Evo, algunos dicen para convulsionar el país y con ese motivo postergar las elecciones, la segunda vuelta”, manifestó Morales.

El exmandatario vinculó estas versiones con sectores políticos internos: “Casualmente los Androniquistas, Arcistas piden prorrogar a Lucho Arce en su mandato, sorprende esto”.

Morales sostuvo que este supuesto plan no solo busca frenar el proceso electoral, sino también distraer la atención de los escándalos que rodean al actual gobierno: “Estoy casi convencido que esto es fundamentalmente  para desviar el problema de la corrupción en el gobierno, es como taparlo”.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Santa cruz en septiembre

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Santa cruz en septiembre

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

Teletón unicef

19:00

Teletón unicef

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD