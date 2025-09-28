¡De miedo! Fanática mordió a un artista brasileño en pleno concierto

Ocurrió en la ciudad de Tavares, en el interior de Paraíba, Brasil, donde el cantante Natanzinho Lima, fue atacado por una fanática en pleno espectáculo, y a pesar del susto, el show tuvo que continuar.

El cantante Natanzinho Lima fue agredido por un fan durante un concierto, el incidente ocurrió este pasado jueves 25, durante la "Fiesta Mayor de Septiembre", celebrada en una plaza pública junto al ayuntamiento.

En el vídeo de la transmisión oficial del evento, se puede ver el momento en que una mujer sube al escenario durante el show e intenta bailar con el artista.

En un primer momento, el artista devolvió la aparente broma, pero la mujer insistió en no irse y terminó lastimando a Natanzinho, quien se quejó y pidió calma varias veces.

"¡Me estás haciendo daño, mujer! ¡Me estás mordiendo! ¡Espera un momento, cálmate! ¡Me estás haciendo daño!", dijo Natanzinho durante la situación.

Los guardias de seguridad del artista lograron sacar a la mujer del escenario. Aún se puede ver que intentó quitarle el sombrero. A pesar del susto, Natanzinho Lima continuó el espectáculo e incluso bromeó sobre la situación, afirmando que la mujer había logrado quitarle los botones de la camisa.

Mira la programación en Red Uno Play