TED Santa Cruz recibió 3.717 solicitudes de excusas de jurados electorales

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó que hasta este domingo se registraron 3.717 solicitudes de excusas presentadas por ciudadanos que fueron sorteados como jurados electorales y que alegan estar impedidos de cumplir con esta responsabilidad democrática en el balotaje del próximo 19 de octubre.

La autoridad recordó que el plazo vence hoy a la medianoche y que únicamente se aceptan excusas en los casos establecidos por ley, como enfermedad, embarazo, fuerza mayor o ser persona de la tercera edad.

“Continuamos con la recepción de excusas para todos aquellos jurados que han sido seleccionados pero que estuvieran impedidos de cumplir con dicha labor. El día de hoy domingo atenderemos hasta la medianoche”, explicó Claros.

Del total de solicitudes, 1.210 fueron aceptadas, 176 rechazadas y 2.331 aún permanecen en proceso de evaluación.

El TED reiteró que ser jurado electoral es una obligación ciudadana esencial para la transparencia del proceso electoral y advirtió que quienes no se presenten a cumplir esta función, sin haber tramitado su excusa, estarán sujetos a sanciones legales y económicas.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play