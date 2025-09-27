TED Oruro convoca a junta de jurados de mesa este domingo 28 de septiembre

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro confirmó que este domingo 28 de septiembre, a las 09:00, se llevará a cabo la junta de jurados de mesa de sufragio en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2025.

La actividad se desarrollará en 40 unidades educativas habilitadas, donde se conformarán las directivas de las mesas de votación.

El presidente del TED Oruro, Iver Pereira Vásquez, explicó que en esta ocasión la jornada se adelantó para el domingo, cuando en procesos anteriores se realizaba el lunes posterior al cierre del plazo de excusas.

“La capacitación es fundamental para garantizar un proceso electoral confiable y transparente. Invitamos a todas y todos los jurados a participar, hayan recibido o no la notificación de su notario”, señaló la autoridad.

Excusas

Hasta el jueves 25 de septiembre se presentaron 515 solicitudes de excusa, de las cuales 420 fueron aprobadas. Entre ellas destacan 140 por maternidad de hijos menores de dos años y 106 por motivos de salud.

El plazo para presentar excusas vence el domingo a las 16:30.

El TED recordó que el rol de los jurados es decisivo, pues constituyen el primer eslabón en la cadena de custodia de la voluntad ciudadana y garantizan que cada voto sea registrado y computado en el acta electoral.

