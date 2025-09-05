TEMAS DE HOY:
Violencia de género ACRIBILLADOS armas artesanales

22ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Iver Pereira asume la presidencia del TED Oruro tras renuncia de titular, en pleno proceso electoral

El vocal Iver Pereira fue designado como nuevo presidente del TED Oruro. El cambio se da en una etapa clave de cara a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

Hans Franco

05/09/2025 18:37

Foto: Iver Pereira asume presidencia del TED Oruro tras renuncia del titular
Oruro

Escuchar esta nota

El Tribunal Departamental Electoral (TED) de Oruro informó este viernes que el vocal Iver Pereira Vásquez fue designado como nuevo presidente de la institución, luego de la renuncia del anterior titular.

La decisión fue tomada por sala plena, según confirmó el propio Pereira Vásquez, quien subrayó que su designación contó con el voto favorable de la mayoría de vocales, incluido Limber Arroyo, quien continúa en funciones hasta que formalice su renuncia ante la Asamblea Legislativa.

“Sala plena tomó la decisión de designarme en calidad de presidente del TED Oruro”, señaló Pereira.

Asimismo, se informó que el vicepresidente del tribunal, Rudy Huayllas Huarachi, continuará en sus funciones y al frente de la Unidad de Geografía Electoral.

La transición de autoridades se da en el marco de la organización de la segunda vuelta electoral, programada para el 19 de octubre.

El TED Oruro anunció que desde este viernes comenzó el proceso de contratación de notarios electorales, así como el alquiler de buses para el traslado de custodios electorales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD