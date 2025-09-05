Iver Pereira asume la presidencia del TED Oruro tras renuncia de titular, en pleno proceso electoral

El Tribunal Departamental Electoral (TED) de Oruro informó este viernes que el vocal Iver Pereira Vásquez fue designado como nuevo presidente de la institución, luego de la renuncia del anterior titular.

La decisión fue tomada por sala plena, según confirmó el propio Pereira Vásquez, quien subrayó que su designación contó con el voto favorable de la mayoría de vocales, incluido Limber Arroyo, quien continúa en funciones hasta que formalice su renuncia ante la Asamblea Legislativa.

“Sala plena tomó la decisión de designarme en calidad de presidente del TED Oruro”, señaló Pereira.

Asimismo, se informó que el vicepresidente del tribunal, Rudy Huayllas Huarachi, continuará en sus funciones y al frente de la Unidad de Geografía Electoral.

La transición de autoridades se da en el marco de la organización de la segunda vuelta electoral, programada para el 19 de octubre.

El TED Oruro anunció que desde este viernes comenzó el proceso de contratación de notarios electorales, así como el alquiler de buses para el traslado de custodios electorales.

Mira la programación en Red Uno Play