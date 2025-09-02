Gobierno asigna Bs 140 millones al TSE para organizar la segunda vuelta entre Rodrigo y Tuto

El Gobierno nacional asignó de manera directa un presupuesto de Bs 140 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización de la segunda vuelta de las elecciones generales, prevista para el 19 de octubre entre los binomios de Rodrigo Paz (PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga (Libre).

El presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, explicó que los restantes Bs 53 millones para alcanzar los Bs 193 millones solicitados serán reorientados de los fondos no ejecutados en la primera vuelta.

“El Poder Ejecutivo ya nos ha garantizado el presupuesto por un monto de 140 millones de bolivianos como asignación directa y nos ha pedido que hagamos una revisión de cuáles son los montos que no han sido utilizados en el primer proceso electoral, para que podamos hacer una transferencia y utilizarlo en esta segunda vuelta. Con eso vamos a llegar al presupuesto inicialmente solicitado de 193 millones de bolivianos”, explicó Hassenteufel en conferencia de prensa.

Los recursos permitirán financiar la votación en todo el territorio nacional y en los 22 países habilitados para el sufragio en el exterior. El proceso se llevará a cabo con el mismo padrón electoral, que incluye a 7.936.515 ciudadanos habilitados.

Resultados de la primera vuelta

En la primera vuelta del 17 de agosto, votaron 6.900.418 ciudadanos. De esos sufragios, 5.356.534 fueron válidos, lo que representa el 77,63% del total emitido.

El PDC , con Rodrigo Paz y Edmard Lara, obtuvo el 32,06% (1.717.432 votos).

Libre, con Jorge Quiroga y Juan Pablo Velasco, alcanzó el 26,70% (1.430.176 votos).

Ambas fórmulas quedaron habilitadas para disputar la segunda vuelta.

