Balotaje histórico en Bolivia: Todo listo para la segunda vuelta presidencial de este 19 de octubre

El país se encuentra a pocas horas de una jornada electoral histórica: la segunda vuelta presidencial de mañana, domingo 19 de octubre. Con los preparativos finalizados en los nueve departamentos, las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad han ultimado detalles para garantizar un proceso transparente y seguro.

Distribución de maletas y máxima seguridad

Desde el viernes y durante la jornada de hoy, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) han concluido con la distribución de la totalidad del material electoral.

Santa Cruz: Se culmina la entrega de 34.000 maletas electorales. El Centro de Cómputo, instalado en el pabellón Unión Europea de Fexpocruz, está listo para que 300 personas trabajen en la apertura, juzgamiento y digitalización de actas.

Cochabamba: El centro logístico en Tiquipaya culminó con el envío de maletas a las diferentes zonas, incluyendo las áreas rurales, como la región del Trópico y las comunidades del Tipnis, donde se debe atravesar ríos. La lluvia marcó la jornada, así como el cumplimiento del auto de buen gobierno.

Oruro: Se ha avanzado en el despliegue del 50% de las 1.693 maletas electorales. Más de 2.000 efectivos policiales han sido desplegados para garantizar la seguridad antes, durante y después de la votación.

Beni: Están habilitadas 296.000 personas para votar en 308 recintos y 1.773 mesas. La Policía y los militares custodian las actas.

Cobija, Tarija y Potosí: La distribución del material electoral y las maletas concluye en la jornada de hoy con gran resguardo policial y militar. En Potosí se recuerda que continúan los controles por el Auto de Buen Gobierno, con multas de hasta 550 bolivianos para quienes incumplan las restricciones de circulación vehicular sin permiso.

El acto inaugural de las elecciones por parte de los Tribunales Electorales Departamentales está previsto para las 7:00 en la mayoría de las capitales, dando inicio formal a la votación a las 8:00.

