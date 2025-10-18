La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, exhortó este viernes a los jurados electorales designados para la segunda vuelta judicial, a cumplir con puntualidad y responsabilidad este domingo 19 de octubre.

Según Claros, la presencia de al menos tres jurados por mesa es indispensable para iniciar la jornada de votación. De no cumplirse este requisito, se deberá recurrir a ciudadanos habilitados en la mesa para completar el quórum.

“Nosotros necesitamos la responsabilidad y el compromiso, porque de ellos depende la apertura de las mesas”, señaló.

La autoridad recordó que los jurados tienen un rol clave para garantizar la transparencia y legalidad del proceso, y son los encargados directos de administrar correctamente el voto ciudadano.

El TED Santa Cruz reiteró que los jurados deben presentarse antes de las 07:00 en sus recintos asignados, donde deberán instalar las mesas y preparar el material electoral.

Además, se recordó que la inasistencia sin causa justificada puede derivar en sanciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa electoral vigente.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play