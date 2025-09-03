Conozca la ubicación de los candidatos en la papeleta rumbo a la segunda vuelta

Cumpliendo la actividad número 73 del calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó el sorteo de las franjas que ocuparán las dos organizaciones políticas en la papeleta electoral para la segunda vuelta electoral del domingo 19 de octubre.

El resultado ubicó al Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz en la franja izquierda y a la Alianza Libre de Jorge Quiroga en la franja derecha.

Se estima una impresión de 8 millones de papeletas para el ámbito nacional y 370.000 para voto en el exterior. La papeleta, mantendrá las medidas de seguridad.

El Vocal Gustavo Ávila dijo: “Nuestra papeleta va tener solo una franja y la papeleta del voto nacional con el exterior va ser una sola”.

La normativa establece un plazo de 45 días antes del día de la elección para que las organizaciones políticas puedan comunicar su desistimiento a la candidatura, este plazo vence este jueves 4 de septiembre.

