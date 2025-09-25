TEMAS DE HOY:
TED Oruro recibe 75 cajas con papeletas para la segunda vuelta del 19 de octubre

La papeleta de la segunda vuelta tendrá un diseño más compacto, con una sola franja destinada a la elección de presidente y vicepresidente.

Hans Franco

25/09/2025 17:36

Foto: TED Oruro recibe papeletas electorales para segunda vuelta (TED)
La Paz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro recibió este jueves 75 cajas con papeletas de sufragio que serán utilizadas en la segunda vuelta prevista para el domingo 19 de octubre.

El material fue trasladado hasta el Centro Departamental de Logística, donde quedará bajo resguardo policial en el marco de la cadena de custodia coordinada con el Comando Departamental de la Policía.

El presidente del TED, Iver Pereira, informó que las papeletas serán sometidas a un control de calidad para descartar daños o errores de impresión. Una vez verificados, se procederá a la clasificación por mesa y recinto electoral, tomando en cuenta a los 1.693 puntos de votación en 400 recintos del departamento.

A diferencia de la primera vuelta, la papeleta de esta etapa es más compacta e incluye solo la franja para elegir presidente y vicepresidente. Cada documento incorpora cinco medidas de seguridad para evitar falsificación o duplicación, aseguró Pereira.

El TED Oruro reiteró que se aplicarán todas las medidas de transparencia y seguridad para garantizar el desarrollo normal del proceso electoral en el departamento.

