¿No podrás cumplir como jurado electoral? Tienes hasta este domingo 28 para presentar excusas

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) recordó que este domingo 28 de septiembre concluye el plazo para que los jurados electorales sorteados presenten sus excusas, en caso de no poder ejercer esta responsabilidad en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, prevista para el 19 de octubre.

Cómo presentar excusas

El trámite puede realizarse de dos maneras:

Presencial: en las oficinas de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) .

Virtual: a través de la Plataforma Ciudadana Digital: plataforma-ciudadana.oep.org.bo

En todos los casos, se debe presentar la cédula de identidad vigente y documentos que respalden la causal. La respuesta llega en 24 a 48 horas por el mismo medio usado.

Avance de solicitudes

En Santa Cruz ya se registraron 2.099 excusas hasta el viernes.

En Tarija hubo 457 solicitudes, de las cuales 190 fueron aceptadas.

Causales válidas

De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de Elecciones Generales 2025, las causales para excusarse son:

Enfermedad comprobada.

Estado de gestación.

Fuerza mayor o caso fortuito.

Ser candidato o dirigente político.

Prestar un servicio público o privado indispensable.

Tener más de 60 años.

Tener bajo dependencia a un menor lactante o persona con discapacidad.

Sanciones

El TED de Tarija recordó que ser jurado electoral es una obligación cívica. Quienes no cumplan ni presenten excusa dentro del plazo deberán pagar una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional.

Con este recordatorio, el OEP busca garantizar que el proceso electoral del 19 de octubre se lleve a cabo con normalidad y participación ciudadana.

