¿No sabes si eres jurado electoral? Sigue uno de estos métodos para saber si fuiste elegido

Después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizara el sorteo de jurados electorales mediante sus instancias departamentales, la lista de los ciudadanos seleccionados se da a conocer mediante tres canales de información.

Uno de ellos es mediante el link: https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin donde podrás ingresar tus datos y conocer si fuiste sorteado como jurado electoral.

El segundo método, es mediante la aplicación: Yo Participo, la cual encontrarás en Playstore y está disponible para Android e Ios, también se ofrece el código Qr para descargar la aplicación.

Finalmente, este domingo 21 de septiembre, se publicará la lista de jurados electorales en físico en todos los departamentos, estarán acompañados por la edición impresa de un periódico local.

“De esta manera damos continuidad al calendario electoral y el día de mañana domingo 21 de septiembre, tenemos lo que es la publicación de la lista de jurados electorales. La ciudadanía a partir de mañana va a poder verificar también a través de estos medios para saber si es jurado o no es jurado”, informó José Miguel Callejas, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.

