Rodrigo Paz: Las 10 frases que marcaron su mensaje presidencial

Tras prestar juramento como presidente constitucional, Rodrigo Paz se dirigió al país desde la Asamblea Legislativa Plurinacional para pronunciar su primer discurso oficial ante la nación. En una alocución que marcó la hoja de ruta de su gestión y sentó las bases de su visión de gobierno, el mensaje de Paz estuvo cargado de compromisos y llamados a la unidad. A continuación, desglosamos las 10 frases más importantes y definitorias de su histórico discurso inaugural, aquellas que resonaron con mayor fuerza y ​​que, sin duda, marcarán el debate político en los próximos días.

Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas, ni mucho menos una Bolivia de espaldas al mundo. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia, por eso, nuestros brazos están abiertos.

Vamos a acabar con el Estado tranca y la corrupción.

Ir construyendo un país que permita a las regiones, a los departamentos poderse desarrollar con sus capacidades y eso lo haremos a través de un modelo federal, que tendrá que venir más adelante, pero ese es el camino y el destino.

Basta de ideologías que no te dan de comer. Lo que te da de comer es el empleo, la producción, el crecimiento, el respeto a la propiedad privada, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica.

A los últimos dos presidentes les digo: no pueden mentir que estamos mejor, el malgasto no fue algo bueno. Nos traicionaron” frase Rodrigo

¿Dónde está el bendito mar de gas que nos prometieron? Evo, Arce, ¿Dónde está el litio? ¿Qué hicieron con tanta bonanza?, ¿por qué hay gente que no tiene para comer?... Van a responder a la Patria.

Es momento de respetar nuestras simbologías, pero especialmente nuestra tricolor y nuestro escudo. Todos los símbolos se respetan.

Desde anoche están entrando a nuestras fronteras las cisternas para acabar con las filas que nos deja este gobierno

Todos aquellos ministerios y empresas que solo son para pegas para los del partido se van a cerrar, se van a auditar y ese dinero irá donde corresponde, a hospitales, escuelas y trabajo digno para los bolivianos.