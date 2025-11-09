Superclásico argentino: Boca y River se enfrentan este domingo

Boca Juniors y River Plate se verán las caras este domingo en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025, en un nuevo capítulo del clásico más importante del fútbol argentino. El encuentro comenzará a las 15:30, hora de Bolivia, y promete ser determinante para la lucha por los primeros puestos de la fase regular.

River afrontará el partido con varias bajas sensibles. Entre los ausentes se encuentran Facundo Colidio, que sufrió un desgarro, Germán Pezzella y Giorgio Costantini, ambos con lesiones de ligamentos, y Agustín Ruberto, quien no logró entrar en la convocatoria pese a sus minutos recientes con la Reserva.

El historial reciente favorece a ambos por momentos. En el Apertura de este año, River se impuso por 2-1 en el Monumental con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel anotó para Boca. En la temporada pasada, en el clásico disputado en La Bombonera, River ganó 1-0 con tanto de Manuel Lanzini.

En otras competencias, Boca consiguió eliminar a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024 tras ganar 3-2 en Córdoba, con dos goles de Merentiel y uno de Cavani; Borja y Paulo Díaz marcaron para el Millonario. Además, en la fecha de clásicos de esa misma copa, ambos equipos empataron 1-1 en el Monumental, con goles de Pablo Solari y Cristian Medina.

Este domingo, la Bombonera será testigo de otro capítulo apasionante del Superclásico, con Boca y River buscando no solo la victoria sino también mantener su posición en la tabla del Torneo Apertura.

Mira la programación en Red Uno Play