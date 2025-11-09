¡Impactante! Arquero marca un golazo de arco a arco y sorprende al mundo (Video)

La jornada del viernes en el fútbol uruguayo tuvo un protagonista inesperado: Gino Santilli, arquero argentino de Cerro Largo, marcó un gol desde su propio arco en la victoria 2-0 ante Liverpool. La acción se produjo al inicio del segundo tiempo, cuando un saque largo del portero superó a todos los jugadores rivales y terminó dentro del arco, provocando la euforia en el estadio y viralizándose rápidamente en redes sociales.

Santilli explicó que la jugada no estaba pensada para anotar: su intención inicial era habilitar a su delantero, pero el viento y la potencia del disparo jugaron a su favor. “Nunca pensé que iba a entrar, sinceramente. Fue una sorpresa total”, afirmó el arquero en declaraciones al diario Marca de España.

Con 24 años, Santilli llegó a Cerro Largo desde Banfield y ha disputado 64 partidos con el club uruguayo. Su gol se suma a una selecta lista de arqueros que han marcado en la liga uruguaya, incluyendo a Washington Aguerre en 2019 y al brasileño Manga en 1973.

El argentino también compartió sus aspiraciones: continuar su carrera en ligas competitivas y, eventualmente, vestir la camiseta de la selección argentina. Mientras tanto, disfruta de este momento único y del éxito de su equipo, que mantuvo el arco en cero y aseguró un triunfo clave en la temporada.

