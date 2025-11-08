¡Vuelve el Escudo de Bolivia! Rodrigo Paz marca su inicio de gestión con cambio de imagen institucional

A pocos minutos de la posesión presidencial de Rodrigo Paz, la administración entrante realizó un cambio en la imagen institucional del gobierno nacional. Desde la medianoche de este sábado, las redes sociales y páginas oficiales de los ministerios y organismos estatales comenzaron a mostrar el Escudo de Bolivia, reemplazando a la chacana o “cruz andina”, utilizada durante el gobierno de Luis Arce Catacora.

Este cambio simboliza el inicio de un nuevo periodo de gobierno, marcado por la transición del MAS, que gobernó el país desde 2006, hacia la administración de Paz, quien ganó las elecciones en un histórico balotaje celebrado el 19 de octubre.

Los actos protocolares de la posesión presidencial se desarrollarán este sábado en la ciudad de La Paz. La jornada comenzará a las 9:00 con la llegada de presidentes, embajadores y delegaciones internacionales, así como de los cancilleres invitados. El acto de juramento se llevará a cabo en el Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El cambio de imagen institucional incluye la implementación del Escudo de Bolivia como símbolo central, visible en todas las plataformas oficiales, incluida la Agencia Boliviana de Información (ABI). La medida se percibe como uno de los primeros gestos del gobierno de Paz y refleja su intención de marcar un nuevo rumbo para el país, que enfrenta actualmente desafíos económicos y energéticos.

Con esta acción, la administración de Rodrigo Paz inicia su mandato, dejando atrás la simbología empleada por el anterior gobierno y consolidando un cambio visual que acompaña la transición política y la expectativa de la ciudadanía hacia la nueva gestión.

