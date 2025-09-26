Las papeletas para el balotaje ya están en los nueve TED del país

Las papeletas electorales que se utilizarán en la segunda vuelta del próximo 19 de octubre ya fueron distribuidas a los nueve Tribunales Electorales Departamentales (TED) del país. Con ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) activó la cadena de custodia del material electoral en los Centros Departamentales de Logística, garantizando así su seguridad e integridad.

Cada centro departamental recibió los paquetes con las papeletas, que en las próximas horas serán sometidas a procesos de clasificación por zonas para su posterior distribución.

Medidas de seguridad de las papeletas:

Las boletas electorales mantienen los mismos mecanismos de resguardo implementados en la primera vuelta, entre ellos:

Tinta fluorescente en el reverso de la papeleta.

Tinta invisible en el reverso de la papeleta.

Código QR proporcionado por el TSE.

Microtexto.

Patrón guilloché.

El material electoral se encuentra bajo custodia de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, que resguardan los centros logísticos en cada departamento hasta que concluya la distribución.

Padrón electoral habilitado

Para la segunda vuelta están habilitados 7.937.138 ciudadanos, de los cuales 7.567.207 ejercerán su derecho al voto en territorio nacional y 369.931 en el exterior. Se trata del mismo padrón utilizado el pasado 17 de agosto, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Con estas acciones, el TSE reafirma su compromiso con la transparencia, seguridad y confianza en el proceso electoral en marcha.

