Hoy vence el plazo para presentar excusas de jurados electorales

Este domingo 28 de septiembre concluye el plazo para que las personas que fueron sorteadas como jurados electorales puedan presentar sus excusas, en caso de no poder cumplir con esta responsabilidad cívica en el balotaje presidencial programado para el 19 de octubre.

Desde el lunes 22 de septiembre se habilitó el periodo de recepción de excusas, trámite que puede realizarse tanto de manera presencial en los Tribunales Electorales Departamentales como de forma virtual a través de las plataformas digitales del Órgano Electoral.

Las excusas serán consideradas únicamente en los casos establecidos por la ley, como problemas de salud debidamente comprobados, embarazo, fuerza mayor o ser persona de la tercera edad, entre otros.

El TSE recordó que ser jurado electoral es una obligación ciudadana y un pilar fundamental para garantizar la transparencia del proceso democrático. Asimismo, advirtió que quienes no presenten sus excusas en el plazo fijado y no se presenten a cumplir su función el día de la votación estarán sujetos a las sanciones correspondientes.

