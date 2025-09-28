Vehículo terminó destrozado tras chocar en un viaducto de la avenida Cristo Redentor

La noche de este sábado, un vehículo protagonizó un grave accidente en el viaducto del séptimo anillo, sobre la avenida Cristo Redentor, en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

Según informaron los vecinos del lugar, el conductor sufrió heridas y fue trasladado rápidamente a un centro de salud.

El accidente se produjo cuando el automóvil intentaba subir por el paso a desnivel. Sin embargo, por motivos que aún no están claros, terminó chocando contra la estructura de concreto y volcando violentamente. El coche quedó completamente destrozado tras el impacto.

Personas que se encontraban cerca alertaron a las autoridades y ayudaron a socorrer al conductor antes de la llegada de los equipos de emergencia. Gracias a esta colaboración, el herido fue atendido sin demora.

La Unidad Operativa de Tránsito llegó para acordonar la zona y comenzar con la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play