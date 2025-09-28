¡Atención! ¿Seguirá lloviendo en Santa Cruz? Esto dice el ‘Señor del Clima’

Después del fuerte temporal de lluvia que cayó en la capital cruceña durante este sábado 27 de septiembre, la ciudad de Santa Cruz, amaneció con una ligera llovizna y cielos nubosos, pero que es lo que dice el ‘Señor del Clima’, para esta jornada de domingo.

“Por efectos de las lluvias que se registraron el sábado 27 en la noche, en la capital cruceña, Andrés Ibáñez y Norte Integrado, más los cielos mayormente nublados del día domingo, incidirá en una disminución moderada de las temperaturas, tanto mínimas como máximas”, señaló ll meteorólogo, Luis Alberto Alpire.

Es así que se espera una jornada con bajas temperaturas. Para este domingo, la mínima pronosticada es de 21 °C y la máxima de 31 °C.

Durante la noche del sábado 27 de septiembre, varias regiones registraron algunas lluvias, entre ellas el departamento de Cochabamba, que este domingo, amaneció con un clima mucho más agradable.

Mira la programación en Red Uno Play