Incendio en Guarayos dejó más de 150 familias afectadas y varios heridos

Un incendio de gran magnitud redujo a cenizas el mercado nuevo de Ascensión de Guarayos, en Santa Cruz, dejando más de 1.200 casetas completamente destruidas y afectando a más de 150 familias.

El fuego comenzó cerca de las 11:00 de la mañana del martes, presuntamente por la explosión de una garrafa en una caseta de venta de empanadas. La rápida propagación de las llamas impidió que los comerciantes pudieran salvar sus pertenencias.

El fuego consumió ropa, abarrotes y mercadería acumulada durante años de esfuerzo. Muchos de los comerciantes afectados aseguran que adquirieron sus productos mediante préstamos bancarios, y ahora enfrentan una deuda sin respaldo alguno. “Hemos quedado con la ropa que llevamos puesta”, lamentó una vendedora.

Aunque no se registraron fallecidos, al menos cinco personas sufrieron quemaduras al intentar rescatar su mercadería. Además de la tragedia, varios denunciaron que mientras luchaban contra el fuego, algunas personas se aprovecharon del caos para robar lo poco que se lograba rescatar.

“Sacábamos cosas del fuego y la gente se lo llevaba”, denunciaron entre lágrimas.

Los damnificados han pedido ayuda urgente a las autoridades y a la población en general. Necesitan alimentos, ropa, materiales de construcción y apoyo económico.

“Ni documentos tenemos. Todo se quemó”, explicó uno de los dirigentes del mercado. La población puede colaborar con cualquier aporte solidario desde los diferentes departamentos del país.

Mira la programación en Red Uno Play