¡Le dedicaron el último punto! Emotiva despedida a María René, víctima del Saracho Fest

Familiares, amigos, compañeros de curso y vecinos del municipio de Huanuni dieron este sábado el último adiós a María René Carvajal, la joven de 16 años que falleció tras resultar gravemente herida en la avalancha humana ocurrida durante el Saracho Fest en la ciudad de Oruro.

María René fue sepultada en el cementerio de Huanuni en medio de un emotivo acto, donde se recordó su vida y compromiso con el deporte. La adolescente era capitana del equipo de voleibol de la Unidad Educativa Guido Villagómez, donde era muy querida por sus compañeros y profesores.

Durante el velorio, sus compañeros le rindieron un homenaje muy especial: se pusieron a jugar voleibol en su honor, en señal de respeto y cariño por la pasión que María René sentía por este deporte.

La joven se convirtió en la segunda víctima fatal del trágico incidente ocurrido el pasado 21 de septiembre. Ese día fue ingresada de emergencia al Hospital Obrero N°4 con múltiples lesiones.

Sin embargo, tras varios días en cuidados intensivos, fue trasladada a terapia intermedia, donde incluso pudo hablar brevemente con su madre antes de fallecer ese mismo día a las 22:00 horas.

La tragedia ha conmocionado a toda la población orureña, especialmente a los estudiantes y padres de familia, que exigen respuestas. El caso continúa siendo investigado por las autoridades locales.

Mira la programación en Red Uno Play