¿Hasta cuándo se puede hacer la inspección técnica vehicular? Esto dice la Policía

Pese a la confusión generada en los últimos días respecto a la posible eliminación de la inspección técnica vehicular, desde la Unidad de Recaudaciones de la Policía Boliviana se confirmó que el proceso continúa vigente y que el plazo final para realizarlo es el 30 de noviembre.

Las autoridades recalcaron que no existe ninguna orden oficial que disponga la suspensión de la revisión, por lo que los 26 puntos habilitados en Santa Cruz siguen atendiendo con normalidad.

El jefe de Recaudaciones explicó que la institución únicamente acata las disposiciones de sus superiores y que, por el momento, no se ha emitido ninguna instrucción para detener el proceso.

“Por ahora seguimos trabajando con normalidad, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde”, señaló el funcionario, quien además recordó que la Policía cumplirá “de manera vertical y respetuosa” cualquier decisión futura sobre la continuidad o eliminación del control técnico vehicular.

A la fecha, solo se ha logrado inspeccionar el 35% del parque automotor, lo que preocupa a las autoridades ante la proximidad del vencimiento del plazo.

Por ello, se insta a los propietarios de vehículos a no esperar los últimos días para cumplir con este requisito, ya que históricamente se registra una mayor afluencia en las semanas finales del proceso.

Los requisitos para la inspección son sencillos: el depósito bancario, la cédula de identidad, la licencia de conducir, el registro RUAT y la presencia física del vehículo en cualquiera de los puntos de revisión habilitados.

