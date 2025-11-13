Alcaldía activa plan preventivo ante temporada de lluvias en Santa Cruz

El alcalde Johnny Fernández informó este miércoles sobre el despliegue de un plan preventivo ante la temporada de lluvias que se aproxima en la capital cruceña.

Fernández destacó que se cuenta con maquinaria pesada, motobombas y personal capacitado para atender cualquier emergencia en coordinación con las juntas vecinales de cada distrito. Además, recordó que las autoridades municipales habilitaron un número de atención gratuita, 800-125050, para que los ciudadanos reporten incidentes.

El plan contempla la atención inmediata de casos como caída de árboles, inundaciones en barrios sin pavimento y otras eventualidades derivadas de las lluvias y vientos fuertes.

“Principalmente hemos tenido algunos accidentes por caída de árboles, hay que tener mucho cuidado en esto”, subrayó el alcalde, insistiendo en la importancia de que la población tome sus precauciones.

Asimismo, Fernández indicó que, una vez que las lluvias cedan, se realizará una nueva movilización de brigadas para la eliminación de criaderos de mosquitos y la fumigación en los diferentes distritos de la ciudad.

El alcalde hizo un llamado a los vecinos para que vacíen recipientes con agua acumulada, que podrían servir de criaderos de mosquitos. Explicó que la fumigación resulta ineficaz si no se elimina primero el agua estancada, por lo que la cooperación ciudadana es fundamental para el éxito de estas acciones.

