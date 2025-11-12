Senadora Claudia Mallón solicita retirar busto de Evo Morales del Legislativo

La senadora Claudia Mallón Vargas, jefa de bancada de Autonomía Para Bolivia Súmate, solicitó formalmente a la Presidencia de la Cámara de Senadores realizar las gestiones necesarias para retirar el busto del ex presidente Evo Morales Ayma del hall principal del Palacio Legislativo, argumentando que su permanencia contraviene la Ley de Monumentos de 1941.

En la nota dirigida al presidente del Senado, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas, la legisladora cita el Artículo 1 de dicha ley, que establece que los monumentos y bustos erigidos con fondos nacionales “serán acreedores a este homenaje únicamente los personajes fallecidos”.

Mallón recordó además que el Artículo 2 dispone que cualquier institución interesada en la creación de un monumento debe gestionar ante el Congreso la aprobación de la ley correspondiente, requisito que según señala no se cumplió en el caso del busto del exmandatario.

“El busto del ex presidente Evo Morales, ubicado en el hall del Palacio Legislativo, incumple las exigencias establecidas en la Ley de Monumentos y constituye una afrenta nacional dada su condición actual de prófugo de la justicia por múltiples crímenes”, afirma el documento.

La senadora solicitó que la Presidencia del Senado, en coordinación con la de Diputados y las instancias pertinentes, disponga el retiro del referido busto conforme a la normativa vigente y a la mayor brevedad posible.

El pedido fue recibido oficialmente por la Presidencia de la Cámara de Senadores el 10 de noviembre de 2025, bajo el código CITE-APB-SÚMATE-S-012/2025.

Mire la nota presentada a la presidencia del Senado:

