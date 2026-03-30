Debate en la ALP por la aprobación de créditos internacionales

El presidente Rodrigo Paz pidió dar curso a los financiamientos, mientras oficialismo y oposición marcan posiciones divididas.

Durante el fin de semana, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, exhortó a los parlamentarios a aprobar los créditos internacionales remitidos por el Órgano Ejecutivo, señalando que estos permitirán ejecutar e inaugurar obras en beneficio del país.

El mandatario aseguró que los legisladores que respalden estas iniciativas acompañarán el impulso de proyectos en distintas regiones.

Oficialismo defiende financiamiento

Desde el oficialismo, la diputada Claudia Bilbao remarcó la urgencia de aprobar estos créditos, argumentando que están destinados a inversión pública.

“Estos créditos son necesarios para el país… no son para gastos corrientes, sino para proyectos específicos”, afirmó.

La legisladora insistió en que los recursos permitirán ejecutar obras clave para el desarrollo nacional y departamental.

Críticas desde la oposición

Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos al planteamiento del Ejecutivo.

El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, consideró que el argumento de aprobar créditos para acompañar inauguraciones es superficial.

“Los créditos deben aprobarse en función de si son convenientes para el país”, señaló.

Exigen rendición de cuentas

Por su parte, el senador Nicanor Cochi del Partido Demócrata Cristiano (PDC) advirtieron que no se deberían aprobar nuevos créditos sin antes conocer el destino de los recursos ya asignados.

“Es importante rendir cuentas de cada peso que se ha dado”, manifestaron.

Debate en la Asamblea

El pedido del Ejecutivo reaviva el debate en la Asamblea Legislativa, donde persisten posturas divididas entre la necesidad de financiamiento para proyectos y las exigencias de transparencia en el uso de recursos.

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