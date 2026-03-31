ALD designa a Yelly Baldivieso como gobernadora suplente por dos días en Santa Cruz

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz designó a Yelly Baldivieso Mayser como gobernadora en suplencia temporal para los días 1 y 2 de abril, ante la ausencia simultánea del gobernador, Luis Fernando Camacho, y del vicegobernador, Mario Aguilera.

La decisión fue tomada la mañana de este martes durante sesión plenaria, en la que también se validaron las licencias de ambas autoridades departamentales. En el caso de Camacho, se informó que estará fuera del país entre el 27 de marzo y el 5 de abril por motivos de salud, mientras que Aguilera solicitó permiso por viaje de vacaciones durante las jornadas del 1 y 2 de abril.

Yelly Baldivieso asume la Gobernación en suplencia el 1 y 2 de abril. FOTO: Marianela Aguirre, periodista RED UNO. v

Ante este escenario, y en cumplimiento de la normativa vigente, el pleno de la ALD procedió a elegir una autoridad que asuma de manera temporal la Gobernación. La propuesta de la bancada de Creemos recayó en la asambleísta por la provincia Velasco, Yelly Baldivieso Mayser.

La legisladora fue elegida por escrutinio con el respaldo de 22 de los 24 asambleístas presentes. Las demás bancadas, entre ellas el MAS, ASIP e indígenas, optaron por no presentar postulaciones alternativas durante la votación.

Mira la programación en Red Uno Play