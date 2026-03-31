“¡Viva Bolivia!”: entre nervios y esperanza, así late el corazón boliviano antes del duelo con Irak

A pocas horas del decisivo encuentro entre Bolivia e Irak, el ambiente en las calles refleja una mezcla de emoción, nerviosismo y una fe inquebrantable en la selección nacional. Con la ilusión de lograr una clasificación histórica, los bolivianos ya juegan su propio partido desde las veredas, el transporte público y cada rincón del país.

“Emocionadísimos por el partido”, expresó un joven, resumiendo el sentir general. La mayoría de los hinchas coincide en un pronóstico optimista: “2-0 mínimo, tiene que ganar, sí o sí tenemos que ganar”, afirmó otro seguidor con seguridad. Otros apuestan por resultados más ajustados como el “1-0” o el “2-1”, aunque siempre con Bolivia como protagonista del triunfo.

El entusiasmo también se trasladó al transporte público. A bordo de un micro, un joven no dudó en lanzar su predicción: “3-1, gana Bolivia”. Las respuestas se repiten con distintos matices, pero con un mismo mensaje: confianza total en La Verde. “Sí o sí, ganamos”, “3-0”, y hasta un efusivo “¡Viva Bolivia!” se escuchó entre los pasajeros.

Algunos incluso se animan a imaginar a los protagonistas del gol. “1-0, gana Bolivia. Gol de Miguelito”, señaló un hincha, mientras otros prefieren resultados más ajustados como el “3-2”, reflejando que el partido también se vive con tensión.

No todos logran ocultar los nervios. “Estoy a la espera de que gane Bolivia”, dijo una joven entre sonrisas tímidas y ansiedad. Sin embargo, el apoyo es unánime. “Con todas las emociones y apoyando siempre a nuestra selección. Estamos listos y esperando el partido”, comentó un ciudadano.

El respaldo no solo llega de bolivianos. Extranjeros también se suman a la causa. “Claro, pues en Bolivia estamos con Miguelito”, dijo un ciudadano brasileño, quien junto a otros compatriotas se inclinó por un triunfo nacional, con marcadores como “1-0” y “2-1”.

Entre gritos espontáneos, pronósticos y hasta silencios cargados de expectativa, una frase se repite con fuerza: “¡Viva Bolivia!”. Es el reflejo de un país que, más allá del resultado, ya está unido por la ilusión.

El encuentro, correspondiente a la final del repechaje mundialista, se disputará este martes a las 23:00 (HB) y será transmitido en señal abierta por la Red Uno de Bolivia, además de su plataforma digital RedUno.com.bo y cables autorizados.

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