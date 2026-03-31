Paz y Kast coordinan acciones contra el crimen organizado en la frontera

Los presidentes de Bolivia y Chile y Bolivia, Rodrigo Paz y José Antonio Kast, sostuvieron este martes una reunión virtual en la que coincidieron en fortalecer la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado transnacional en la frontera común.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería boliviana, durante el encuentro ambos mandatarios expresaron su voluntad de coordinar acciones frente a actividades ilícitas que afectan a ambos países.

Durante el encuentro que duró más de 20 minutos, se resaltó la importancia de profundizar el trabajo conjunto entre ambos países para hacer frente al crimen organizado y poder resguardar de manera efectiva la frontera.

En ese marco, el presidente Paz se refirió al robo de combustible y su posterior adulteración, señalando que este fenómeno está generando un impacto negativo en la economía y la ciudadanía boliviana.

Por su parte, Kast manifestó la disposición de Chile para cooperar en las investigaciones relacionadas con estos hechos.

"El crimen organizado no es solo una amenaza para un país, sino que para todo un continente. Nos reunimos con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para profundizar el trabajo conjunto en la frontera y en la agenda de diálogo entre Chile y Bolivia", señaló Kast tras la reunión.

Asimismo, ambos jefes de Estado exhortaron a los organismos competentes y a los ministerios públicos de ambos países a trabajar de manera conjunta, a través de mecanismos de interoperabilidad institucional, articulación técnica e intercambio oportuno de información.

Finalmente, coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación política y la cooperación bilateral para enfrentar de forma conjunta la amenaza del crimen organizado transnacional en la zona fronteriza y la región.

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