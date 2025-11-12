[VIDEO] Choque múltiple en Santa Cruz: micros y autos colisionan en la Tres Pasos al Frente

Un múltiple accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la avenida Tres Pasos al Frente, Santa Cruz, cuando dos micros y dos vehículos particulares colisionaron, según reportes preliminares.

El hecho, que no dejó personas heridas, provocó daños materiales en los cuatro motorizados involucrados.

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito acudió al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades del incidente. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con mayores detalles.

A continuación, el video:

