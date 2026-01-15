TEMAS DE HOY:
Comité de Transporte de Quillacollo fija pasaje urbano provisional de Bs 2 

La mayor disputa se concentra en el transporte intermunicipal debido a que los transportistas reiteraron su propuesta de cobrar Bs 4 para la ruta Quillacollo-Cochabamba.

Cristina Cotari

15/01/2026 9:51

Foto: Red Uno
Cochabamba

El Comité de Transporte de Quillacollo determinó implementar un pasaje provisional de Bs 2 para el servicio urbano. La tarifa tendrá una vigencia de dos semanas, tiempo en el que la Gobernación, la Alcaldía y los sindicatos del transporte deberán consensuar los costos oficiales del servicio.

Aunque hay un acuerdo en el radio urbano, la mayor disputa se concentra en el transporte intermunicipal debido a que los transportistas reiteraron su propuesta de cobrar Bs 4 para la ruta Quillacollo-Cochabamba, una subida que justifican argumentando el incremento del 105% en insumos y combustibles.

El dirigente de la Central del Transporte de Quillacollo, Froilán Cadena, indicó que la tarifa del transporte intermunicipal es competencia de la Gobernación.

En paralelo, el Control Social de Quillacollo, Gonzalo Herrera, rechazó la propuesta y exigió mantener el pasaje en Bs 3,50 mientras culminan los estudios técnicos.

Además, denunció cobros irregulares de Bs 5 e incluso Bs 6 en días recientes.

Entre desde la Alcaldía de Quillacollo explicaron que en la reunión del comité se presentaron tres propuestas: el Gobierno municipal propuso Bs 1,92, el Control Social planteó Bs 1,80 y los transportistas Bs 2,94.

Las tres propuestas se analizan, mientras el pasaje es Bs 2 en el radio urbano y se respeta  el cobro diferenciado para adultos mayores y niños, de acuerdo a la institución.
 

