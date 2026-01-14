Confirman licenciamiento en los cuarteles para este 17 de enero

El ministerio de Defensa del país ha confirmado para este sábado 17 de enero el licenciamiento de todos los cuarteles que hayan cumplido su Servicio Militar en el primer escalón en la Gestión 2025.

Se realizarán actos en los cuarteles del país donde todos los soldados, dragoneantes y cabos recibirán la Libreta del Servicio Militar por haber brindado un año de servicio al país.

La Fuerza Aérea Boliviana, el Ejército de Bolivia y la Armada Boliviana son las tres fuerzas del país que año tras año brindan instrucción a los jóvenes del país.

Paralelamente, se observan en las puertas de los cuarteles filas de jóvenes que brindarán su servicio para el 2026, que la etapa de inscripción iniciará este 19 de enero hasta el 28 de febrero para el primer escalón.

Mira la programación en Red Uno Play