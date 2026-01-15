Diputados declaran cuarto intermedio para elegir vocales electorales de La Paz, Oruro y Potosí

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro, declaró un cuarto intermedio hasta las 14:30 de este jueves, con el objetivo de avanzar en la elección de los vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de La Paz, Oruro y Potosí.

Castro exhortó a los jefes de bancada a aprovechar este receso para coordinar acuerdos que permitan viabilizar la designación de las autoridades electorales una vez se retome la sesión.

La sesión inició alrededor de las 09:30 con el quórum correspondiente y contempla la elección de los vocales a partir de las doce ternas enviadas por las asambleas legislativas departamentales.

Hasta el momento, ya se han elegido vocales en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba. La meta para esta jornada es completar el proceso en tres departamentos más, quedando pendiente únicamente Chuquisaca.

En otro punto del orden del día, la Cámara de Diputados devolvió el Proyecto de Ley de declaratoria de feria productiva del municipio de San Pablo de Huacareta (Chuquisaca) a su cámara de origen, solicitando correcciones en su redacción.

