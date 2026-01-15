Cámara de Diputados define hoy a los vocales del TSE en tres departamentos antes de las subnacionales

Este jueves 15 de enero, la Cámara de Diputados sesionará para la elección de vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) en La Paz, Oruro y Potosí, como parte del proceso previo a las Elecciones Subnacionales programadas para el 22 de marzo.

La sesión fue convocada por el presidente de Diputados, Roberto Castro, con seis puntos en el orden del día. Además de las designaciones, se prevé tratar el Proyecto de Ley de declaratoria de feria productiva del municipio de San Pablo de Huacareta, en el departamento de Chuquisaca.

Pendientes y avances

En diciembre de 2025, la misma instancia legislativa ya había designado vocales para los TED de Santa Cruz, Pando, Cochabamba, Tarija y Beni. Con la sesión de hoy, el Legislativo busca completar el proceso en tres regiones más, dejando aún pendiente el tribunal departamental de Chuquisaca.

Estas designaciones permitirán al Órgano Electoral Plurinacional continuar con los preparativos de los comicios subnacionales, garantizando la presencia institucional en todos los departamentos.

