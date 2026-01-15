“Ellos usan gas, no gasolina”: Vecinos expulsan a sindicatos por trameaje en El Alto

El malestar ciudadano en la ciudad de El Alto ha llegado a un punto crítico. Vecinos de la zona Alto Lima Segunda Sección protagonizaron un bloqueo contundente en la avenida Huayna Potosí como medida de protesta ante el persistente "trameaje" y el incumplimiento de rutas por parte del transporte público.

Los movilizados señalan que, a pesar de que la tarifa se elevó de Bs 1.50 a Bs 2.00 tras los recientes cambios económicos en el país, el servicio no ha mejorado, lo que derivó en la determinación de expulsar definitivamente a los sindicatos infractores del sector.

La principal denuncia radica en la fragmentación de las rutas durante las noches. Según los testimonios recolectados en el lugar, los conductores solo completan tramos cortos, obligando a los pasajeros a pagar múltiples pasajes para llegar a su destino final.

"Hacen subir los pasajes a su gusto. De aquí van solo hasta la Ballivián y ahí te cobran otro pasaje hasta la Ceja; terminamos gastando 4 bolivianos para un solo trayecto", afirmó indignada una vecina de la zona.

Un argumento central de los vecinos para rechazar los cobros excesivos es el tipo de combustible que utilizan los vehículos. Los manifestantes aseguran que la gran mayoría de los minibuses funcionan con Gas Natural Vehicular (GNV), un combustible que no ha sufrido el incremento drástico de la gasolina, por lo que consideran injustificado el abuso en las tarifas.

Además, se denunciaron constantes malos tratos, especialmente hacia las personas de la tercera edad. A pesar de existir un acuerdo para que este sector vulnerable pague una tarifa preferencial de Bs 1.00, los vecinos aseguran que los choferes prefieren no recogerlos o, en su defecto, les exigen el pago completo bajo amenazas de dejarlos en el camino.

Ante la falta de control por parte de las autoridades municipales y policiales, la dirigencia vecinal ha decidido tomar cartas en el asunto. Han anunciado que se trabajará únicamente con sindicatos que garanticen un servicio de parada a parada y que demuestren respeto por el usuario.

"Vamos a retirar a toda línea que incumpla; buscamos sindicatos que brinden un verdadero servicio a la comunidad y no solo busquen el lucro a costa del pueblo", afirmó uno de los vecinos.

