Bloqueo en El Alto: denuncian pasajes de Bs 4 en la noche y exigen tarifa única de Bs 1,50 en transporte público

Vecinos de El Alto iniciaron un paro con bloqueo de 48 horas este lunes 26 de enero en la avenida Litoral y Julio César Valdez, exigiendo mejoras en el servicio de transporte público. La medida afecta la ruta principal del Distrito 3, que conecta con Villa Adela y Kiswaras.

Los manifestantes denunciaron que los pasajes se elevan hasta Bs 4 en las noches, pese a que existe un acuerdo entre la Alcaldía y los sindicatos que elimina el pasaje nocturno y establece tarifas fijas.

Los vecinos exigen la implementación de un pasaje único de Bs 1,50 y que los conductores cumplan con las rutas completas. En caso contrario, amenazan con expulsar a los sindicatos que no respeten los acuerdos.

“Estamos cansados del maltrato, cobros abusivos y la falta de control. Queremos orden y un servicio justo”, reclamó uno de los vecinos en el bloqueo.

La ruta afectada no solo conecta barrios densamente poblados, sino también instituciones clave como el Hospital del Sur, la Alcaldía Jach’a Uta y la zona de Cosmos 79. Los vecinos también denunciaron el mal estado del camino, que agrava los problemas del servicio, y demandaron que las autoridades municipales realicen inspecciones y fiscalizaciones constantes.

