Empresarios ven que captura de Marset mejorará imagen del país

El empresariado privado boliviano destacó este viernes que la captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, representa una señal positiva para la imagen internacional de Bolivia y valoró el trabajo de la Policía en el operativo que permitió su aprehensión.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Rolando Kempff, sostuvo que este tipo de acciones muestran que el país puede actuar frente al crimen organizado y reforzar la seguridad interna.

“En la medida en que tengamos menos narcotraficantes en el país, mejor vamos a estar. No es bueno para el país que el narcotráfico esté operando en nuestro territorio”, manifestó.

Kempff señaló que operativos de esa naturaleza contribuyen a mejorar la percepción externa de Bolivia, especialmente en un contexto en el que el narcotráfico suele afectar la reputación de los países de la región.

“El narcotraficante ha sido aprehendido por la Policía Boliviana y es un tema importante para el país, porque muestra que existe inteligencia y capacidad para poder capturarlo”, afirmó.

El representante empresarial agregó que la lucha efectiva contra el narcotráfico no solo fortalece la seguridad, sino que también genera confianza en la comunidad internacional y en los sectores productivos.

El pronunciamiento se produce luego del operativo policial que derivó en la captura de Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región, hecho que generó reacciones en distintos sectores políticos, institucionales y económicos del país.

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