Si tu minibús no cumple su ruta, no tienes que pagar el pasaje

Dirigentes del transporte realizaron controles en puntos estratégicos de la ciudad de El Alto a los conductores para sancionar con Bs. 150 a los que no cumplen su ruta.

Juan Marcelo Gonzáles

22/01/2026 17:44

Foto: Dirigente de choferes El Alto, Reynaldo Luna (Cpatura de video/RE DUNO)
El Alto

Dirigentes del transporte realizaron controles en puntos estratégicos de la ciudad de El Alto a los conductores para sancionar con Bs. 150 a los que no cumplen su ruta.

El ejecutivo de la Federación Andina de Choferes en El Alto, Reynaldo Luna, mencionó y recomendó a los usuarios que si los del transporte público no cumplen su ruta, usted no pague el pasaje. “Al usuario queremos pedirle, si esta línea va a Samo, me subo porque vivo en Samo, me tiene que cobrar Bs 2.50, pero si me quiere botar en extranca, ¡no tiene que pagar!”.

Vecinos y conductores en El Alto iniciaron con una cruzada para poder acabar con el “trameaje” que afecta al bolsillo de los usuarios tras los constantes reclamos y exigencias de operativos de control por parte de la Alcaldía y la policía.

Recuerde que existe un acuerdo transitorio de pasajes donde indica que se debe cobrar Bs. 2 en tramo corto y Bs. 2.50 de parada a parada.

 

