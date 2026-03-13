La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la madrugada de este viernes se registraron derrumbes y caída de mazamorra en el tramo Santa Bárbara – Caranavi – Quiquibey, en el departamento de La Paz, lo que provocó el cierre temporal de la vía.

De acuerdo con el reporte preliminar, el material desprendido cubrió completamente la plataforma de la carretera en un sector identificado con falla geológica, obligando a suspender el tránsito vehicular para precautelar la seguridad de los usuarios.

Maquinaria trabaja en la limpieza

Ante esta situación, personal técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras se movilizó hasta el lugar junto con maquinaria pesada, con el objetivo de retirar el material caído y restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible.

Las autoridades señalaron que las labores se concentran en habilitar nuevamente la carretera, una de las rutas que conecta el norte del departamento de La Paz.

Derrumbe provoca cierre temporal de la carretera Santa Bárbara – Caranavi – Quiquibey. Foto ABC.

Recomiendan tomar previsiones

La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, recomendó a los usuarios de la vía tomar previsiones y mantenerse atentos a los reportes oficiales, mientras continúan los trabajos de atención a la emergencia.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque el tránsito permanece interrumpido en el sector afectado.

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