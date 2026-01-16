TEMAS DE HOY:
El Alto: Advierten con multas de Bs. 120 a conductores que incumplen sus rutas

Desde la Federación Andina de Chóferes 1ro de Mayo advierten a sus afiliados en El Alto que conductores que no cumplan sus rutas tendrán una multa de Bs. 120. 

Juan Marcelo Gonzáles

16/01/2026 18:36

Foto: Minibús sancionado El Alto (Captura de video)
El Alto

Desde la Federación Andina de Chóferes 1ro de Mayo advierten a sus afiliados en El Alto que conductores que no cumplan sus rutas tendrán una multa de Bs. 120.

Hoy el dirigente de los choferes Reynaldo Luna declaró que se realizó la socialización con sus afiliados por dos semanas y hay sectores que no entienden las nuevas tarifas que indican Bs. 2 para tramos cortos y Bs. 2.50 en tramos largos. Situación que obliga a sancionar a los malos conductores con multas de hasta Bs. 120.

Luna menciona que este conflicto de las tarifas es solo en los minibuses, ya que los micros y trufis no han reportado dificultades por los usuarios. “100 o 120 bolivianos, eso va a doler al hombre de base; si eso quieren, no están cumpliendo, bueno, entonces la norma tiene que controlar”.

En la zona de Alto Lima llevan cuatro días de bloqueos de las mil esquinas de vecinos que exigen la expulsión de los sindicatos que no cumplen su ruta y que elevaron las tarifas sin consenso.

