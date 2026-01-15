¡Atención! El dólar paralelo presenta leves variaciones este jueves por la tarde

El dólar en el mercado paralelo registra leves movimientos este jueves 15 de enero, según plataformas digitales que monitorean su cotización.
15/01/2026 13:04
Escuchar esta nota
El dólar estadounidense en el mercado paralelo de Bolivia registró una leve baja la tarde de este jueves 15 de enero, según datos del portal especializado dolarboliviahoy.com. La moneda se cotiza a Bs 9,57 para la venta y Bs 9,58 para la compra, reflejando una variación mínima respecto a horas anteriores.
En el primer reporte del día, a las 6:46, la cotización marcaba Bs 9,56 para la venta y Bs 9,60 para la compra. Esto indica una subida de un centavo en la venta y una baja de dos centavos en la compra.
Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza el tipo de cambio informal cada 15 minutos, también reportó cifras similares: Bs 9,57 para la compra y Bs 9,56 para la venta, en línea con las fluctuaciones observadas en el día.
Las variaciones, aunque leves, son seguidas de cerca por comerciantes y ciudadanos, en un contexto de creciente demanda de dólares y expectativas sobre el comportamiento del mercado cambiario informal.
Cotización del dólar paralelo
Cotización del dólar blue
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55