Gobierno actualiza el Arancel Aduanero y mantiene diferimientos para varios productos

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) anunció la actualización del Arancel Aduanero de Importaciones 2026 (AAI-2026), documento que ya se encuentra disponible de manera digital y gratuita en el portal web de la institución para operadores de comercio exterior y la población en general.

Según el comunicado oficial, la nueva versión del arancel incluye un índice interactivo que facilitará la búsqueda de información para los operadores de comercio exterior, con el objetivo de mejorar el acceso y consulta de las disposiciones arancelarias.

La actualización contempla diferimientos temporales del gravamen arancelario del 0% para diversos productos destinados a la producción y al desarrollo tecnológico. Entre ellos se encuentran maquinaria y equipos para industrias alimenticias, agroalimentarias, textiles, metalúrgicas y mineras, además de neumáticos, aceites lubricantes, baterías y repuestos de vehículos, conforme al Decreto Supremo 5516.

Asimismo, se mantiene el diferimiento arancelario para dispositivos electrónicos como computadoras, celulares e impresoras, medida que busca fortalecer el acceso a tecnología y promover el desarrollo digital, de acuerdo con el Decreto Supremo 5518.

El documento también incluye el gravamen cero para carburorreactores tipo queroseno utilizados en reactores y turbinas (Jet Fuel), en cumplimiento del Decreto Supremo 5543.

En el caso de alimentos, el arancel actualizado incorpora el grano de soya dentro de la subpartida arancelaria 1201.90.00.00, conforme al Decreto Supremo 5547.

El Ministerio de Economía también informó que se actualizó la nómina de mercancías sujetas a autorizaciones previas, que incluyen prendas y complementos de vestir, calzados y muebles de madera, de acuerdo con la normativa vigente establecida en el Decreto Supremo 2752 y su modificación mediante el Decreto Supremo 4010.

La actualización del arancel busca facilitar el comercio exterior, fortalecer sectores productivos y mejorar el acceso. Descárgalo en el siguiente link:

https://economiayfinanzas.gob.bo/sites/default/files/2026-03/Libro%20Aranceles%202026%2003-03-2026.pdf

