ExpoAuto 2026 vive su segunda noche con gran afluencia de visitantes

La segunda noche de ExpoAuto 2026 se desarrolla con una importante asistencia de público en los predios de Fexpocruz, donde cientos de visitantes recorren los diferentes stands para conocer las novedades del sector automotriz.

Durante un recorrido por la muestra, los asistentes destacaron la variedad de vehículos disponibles, desde modelos tradicionales hasta opciones más modernas como autos eléctricos. Muchos visitantes señalaron que llegaron con el objetivo de comparar precios, analizar modelos y, en algunos casos, buscar su primer vehículo o cambiar el que ya tienen.

Además de automóviles, la feria también presenta una amplia oferta de motocicletas, que ha despertado el interés de varias familias y jóvenes que visitan el evento.

Uno de los aspectos que también atrae a los compradores es la presencia de entidades financieras, que ofrecen distintas opciones de financiamiento y facilidades de pago para quienes desean adquirir un vehículo.

La feria automotriz se extenderá hasta el 8 de marzo y se prevé que durante los días de exposición reciba alrededor de 350 mil visitantes, consolidándose como uno de los eventos que genera mayor movimiento económico en el sector.

ExpoAuto invita a la población a visitar la muestra para conocer las últimas tendencias del mercado automotor y acceder a promociones especiales durante los días de feria.

