Asambleísta denuncia presunto caso de corrupción en el Sedes La Paz

El asambleísta departamental Israel Alanoca denunció este miércoles un presunto hecho de corrupción al interior del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, dependiente de la Gobernación paceña, señalando directamente al gobernador Santos Quispe como presunto responsable en el manejo irregular de aportes económicos realizados por funcionarios de la institución.

“Acá están las listas de los que dan el aporte mensual de parte de los trabajadores del Sedes”, declaró Alanoca en conferencia de prensa, asegurando que cuenta con evidencia audiovisual que respalda su denuncia.

Según el legislador, el hecho fue descubierto en flagrancia dentro de las instalaciones del Sedes. En un video difundido en redes sociales se observa a un grupo de personas y sumas de dinero en efectivo que, según Alanoca, corresponderían a aportes exigidos de manera irregular por funcionarios vinculados a la Gobernación.

“Aquí estamos viendo el dinero que cobran Santos Quispe y su gente. Ahí está la plata”, se escucha decir al asambleísta en la grabación. No obstante, hasta el momento no se ha precisado el monto total de los recursos ni la cantidad exacta de personas presuntamente implicadas en estos cobros.

Alanoca relató que, durante la intervención, fue agredido por los involucrados, quienes intentaron impedir la documentación del hecho. En el video también se escucha a una persona que denuncia haber sido despedida del Sedes por negarse a entregar el aporte económico.

“Nos han sacado del trabajo por no pagar estos aportes, monto que varía según el cargo que se ocupa”, señala una de las voces en la grabación.

El asambleísta anunció que en las próximas horas presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público, pidiendo una investigación exhaustiva sobre los presuntos cobros indebidos a funcionarios públicos.

“Este dinero no puede seguir circulando entre manos corruptas. El gobernador Santos Quispe debe dar explicaciones al pueblo paceño”, advirtió Alanoca.

Mire el video:

