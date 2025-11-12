Consejo de la Magistratura procesará a 20 jueces en Santa Cruz por mora judicial en juzgados

El Consejo de la Magistratura detectó 76 casos graves de retardación de justicia e inactividad procesal en juzgados del departamento de Santa Cruz y anunció procesos disciplinarios contra 20 jueces presuntamente responsables de estas irregularidades.

El consejero Carlos Spencer informó que los resultados corresponden al 70% de las inspecciones programadas y son parte de un operativo nacional impulsado por la Unidad de Control y Fiscalización, en respuesta a las constantes denuncias ciudadanas por mora procesal.

“La retardación y la mora procesal no solo son faltas administrativas, son una vulneración directa a los derechos de las personas. Vamos a procesar disciplinariamente a los responsables con el máximo rigor”, afirmó Spencer.

Las inspecciones buscan evaluar el desempeño de los juzgados, verificar el cumplimiento de los plazos legales y determinar si existen justificaciones válidas para los retrasos en los procesos.

El Consejo prevé concluir las verificaciones en todos los juzgados del departamento y posteriormente presentar un informe general con los resultados finales y las sanciones aplicadas.

Esta intervención se enmarca en los esfuerzos por transparentar el sistema judicial.

