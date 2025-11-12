¿Por infiel? Cristian Castro y Mariela Sánchez rompen su compromiso días después de anunciar boda

La esperada boda entre el cantante mexicano Cristian Castro y la empresaria inmobiliaria argentina Mariela Sánchez ha quedado cancelada. La pareja, que recientemente había anunciado planes de matrimonio para febrero de 2026, terminó su relación de forma abrupta, según confirmó Sánchez a medios argentinos.

La noticia trascendió rápidamente luego de que circularan fotografías del intérprete de Azul paseando con una joven fanática en Mendoza, desatando rumores de una posible infidelidad.

La Ruptura Confirmada por Mariela Sánchez

La prometida del artista confirmó el fin de la relación a través de un audio difundido en el programa de televisión Puro Show, en el que expresó su dolor e incredulidad:

"Estoy muy triste, Cristian se fue hace 4 días de mi casa, me quedo helada", se escucha decir a Mariela Sánchez en la grabación.

La empresaria admitió que las imágenes de Castro con la otra mujer la tomaron por sorpresa, enterándose de ellas por la prensa. La joven que aparece en las fotos fue identificada como Marcela De Philippis, una seguidora que el cantante conoció días antes durante un evento de fans organizado por el propio club en Córdoba.

"La vi a esta chica jugando futbol con un club de fans que recibimos, ¿qué te puedo decir?, estoy muy triste, vi la chica acá y no sé absolutamente nada", finalizó Mariela, quien procedió a eliminar todas las fotos junto a Cristian de sus redes sociales, aunque decidió conservar las imágenes con su famosa exsuegra, Verónica Castro.

Una historia marcada por idas y vueltas

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, iniciada a finales de 2023, ha estado llena de altibajos. Se conocieron cuando Mariela, como agente inmobiliaria, le mostró al cantante una casa para alquilar en Córdoba, y el "flechazo fue inmediato", según relató el mexicano.

A pesar de su primera y sonada ruptura en febrero de 2024 (tras filtrarse audios de Mariela hablando mal de Cristian y Verónica Castro), la pareja se reconcilió meses después, e incluso Mariela comenzó a trabajar como corista en la gira del cantante en septiembre. Cuando todo parecía indicar que la relación se consolidaría con una boda, las imágenes con la fan destaparon el final de su compromiso.

Hasta el momento, el hijo de Verónica Castro no ha emitido ninguna declaración pública sobre el tema.

