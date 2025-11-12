¡Escándalo! Jugador mundialista fue descubierto en plena infidelidad y su novia publicó el video

El futbolista camerunés Moumi Ngamaleu, referente de su selección nacional y mediocampista del Dinamo de Moscú, se encuentra en el centro de un escándalo de infidelidad luego de que su expareja, la reconocida influencer rusa Nikki Seey, lo expusiera con un video que se ha vuelto viral.

La creadora de contenido, modelo y cantante, con miles de seguidores en redes, hizo pública su tormentosa separación del deportista tras encontrarlo in fraganti con otra mujer en el apartamento que compartían en Moscú.

La cronología del escándalo

Según el relato de Seey, el conflicto se desató tras descubrir "numerosos mensajes íntimos con otras chicas" en el teléfono de Ngamaleu. La influencer decidió compartir inmediatamente estas capturas en su canal de Telegram, lo que, según medios rusos, habría provocado una reacción violenta por parte del futbolista, quien la habría expulsado del domicilio.

Sin embargo, el episodio más insólito y comprometedor ocurrió al día siguiente. La joven, que ya sospechaba del comportamiento de su pareja y justo después del cumpleaños del jugador, regresó de manera inesperada al apartamento y encontró a Ngamaleu con otra mujer, según informan los medios La Nación y Clarín.

El escándalo escaló cuando, al volver con guardias de seguridad para retirar sus pertenencias, Nikki Seey halló a la desconocida ¡escondida dentro de un armario! Toda la escena, que muestra una acalorada discusión del futbolista con los agentes, fue grabada y difundida en redes sociales, causando un impacto masivo.

En medio de la controversia, la mujer encontrada en el armario fue identificada como una entrenadora física, quien negó cualquier vínculo romántico con el jugador. "Mi relación con este hombre es puramente amistosa. Por lo tanto, ninguna de estas cosas me une a este hombre", declaró en sus redes, buscando "aclarar su verdad".

Por su parte, la influencer Nikki Seey arremetió duramente contra su expareja, calificándolo como "una persona profundamente infeliz, sin empatía ni compasión", y aseguró que Ngamaleu jamás mostró culpa o se disculpó por lo sucedido.

"Durante los primeros meses todo giraba en torno a su ego. Pero cuando sintió que mi amor era incondicional, perdió el interés y comenzó a buscar la atención de otras mujeres", reflexionó la joven sobre el fin de la relación.

El futbolista de 31 años, quien recientemente anotó en el triunfo de Camerún ante Mauricio en octubre, no ha emitido ninguna declaración pública sobre el incidente, pese a la fuerte repercusión.

Vea el video:

