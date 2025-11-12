Emotivo: la camiseta que Boca lanzó al cielo en homenaje a Russo cayó en Uruguay

Una historia conmovedora recorre las redes sociales y emociona al mundo del fútbol. La camiseta que Boca Juniors lanzó al cielo junto a globos azules y amarillos, en homenaje a Miguel Ángel Russo, fue encontrada en Uruguay, según reportó el periodista uruguayo Pepe Temperan.

El hallazgo ocurrió en la localidad de Cañada Nieto, en el departamento de Soriano, donde un trabajador agropecuario descubrió la prenda con una dedicatoria que decía: “Miguel 1956 - ∞”. El lugar se encuentra a más de 100 kilómetros de La Bombonera, desde donde fue elevada la camiseta el pasado 18 de octubre, durante el partido entre Boca Juniors y Belgrano.

El periodista uruguayo Pepe Temperán dio a conocer la noticia en sus redes sociales, acompañando las imágenes del hallazgo con las palabras: “De La Boca a Soriano, Uruguay. La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto”.

El homenaje a Russo incluyó un video con sus mejores momentos como entrenador xeneize, seguido por aplausos y cánticos que emocionaron a los hinchas. Miguel Ángel Russo falleció el 8 de octubre de 2025, víctima de un cáncer de próstata que le fue detectado en 2018, cuando dirigía a Millonarios.

